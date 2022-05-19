隨身攜帶的小包或是後背包近幾年風潮狂捲時尚圈，不少名人在添購新行頭時都會將眼光看向這類新型包款。近期在時尚圈火熱的雙胞胎姐妹Yin & Yei，外型陽光亮眼，而喜好也跟她們的雙胞胎身份一模一樣，兩人就分別有自己的Rimowa Never Still後背包，可以說兩人不僅長相神似，連品味也像的無可挑剃。

雙胞胎姐妹Yin在選擇包款時，均選擇了輕巧方便的Rimowa Never Still後背包。（摘自藝人IG）

Jimmy Choo Bon Bon包款可愛又時髦。4萬800元。(Jimmy Choo提供)

Rimowa Never Still 黑色方型迷你萬用袋9300元。（Rimowa提供）

來自德國的Rimowa不僅打造行李箱體深具質感，去年推出的Never Still包款也是市場熱烈追捧款式，而近期更推出全新配色，並涵蓋後背包、手拿包和迷你萬用袋等多種屬性，更能符合現今時尚圈的潮流趨勢；而精品Jimmy Choo過去以製鞋工藝而聞名，近日發表的全新包款Bon Bon也讓人愛不釋手，全新Bon Bon以圓弧型把手和柔軟包身受到時尚圈高度注目，搭配經典Callie金屬流蘇抽繩設計，並以各式奢華材質如天鵝絨、緞面布料或緞面水晶網紗成就包身的光澤質感，拎著出門，既是隨身包款，也是你的亮眼配件。