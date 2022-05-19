小野麗莎透過「平安御守」，祝福台灣民眾一起度過這次疫情。（粘耿豪攝）

59歲日本「Bossa Nova女王」小野麗莎不畏疫情，將自明起一連3天於台北和高雄舉辦4場演唱會，這次的活動不僅是她疫情以來首場海外巡演，更是暌違2年有外國藝人來台開唱。今（19日）記者會上，她透露因為父親是台灣人，所以每次來台都有種歸屬感，就像回到家，「也很感激台灣還是有這麼多粉絲愛戴著我」。

提到「10＋7」的隔離生活，小野麗莎笑喊，因為平時在家要忙著照顧小孩，剛好趁這段時間享受一個人的生活，除了彈彈吉他、摸摸鋼琴和唱唱歌，跟家人視訊外，也透露特別喜歡在防疫旅館吃小籠包，並大讚台灣的服務人員都很暖心，「第一次體驗隔離生活，感覺自己像在泡泡裡面，去感知這個世界，一切都非常溫馨」。

小野麗莎表示首次來台有唱一首台語歌，發現很多觀眾會跟著唱，這次除了中文歌外，還特別準備2首台語歌，希望能與觀眾有溫暖的互動，其中一首選擇江蕙的《家後》，透露自己某天在YouTube看到影片，台下的歌迷都被感動到落淚，希望配合演唱會主題，也是用愛療癒觀眾，「有先去理解歌詞的意思，每次聽都很感動，我也盡可能讓咬字標準」。

而她這次來台行程緊湊，演唱會結束後就要立刻回日本，希望下次能帶家人到台灣旅遊，不過前幾天有抽空去行天宮拜拜，活動上，她也透過「平安御守」，祝福台灣民眾一起度過這波疫情，並鼓勵「我覺得在彩虹過後能看見希望與明天，不論做什麼事，都不要放棄堅持的東西」。

小野麗莎〈Live In Taiwan 〉演唱會，明（20日）晚上7點半在高雄「衛武營國家藝術文化中心音樂廳」、週六（21日）下午3點在高雄「國立中山大學逸仙館」、週日（22日）下午3點和晚上7點半各一場於台北「國家音樂廳」，尚有零星票數，購票請洽「兩廳院售票」（OPENTIX）。