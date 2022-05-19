「讓農事計畫 贏在天候變化」！高雄市美濃區美濃區農會配合高雄市政府農業局推動智慧農業，首創美濃氣象戰情中心，精準「搜捕」美濃最即時、精準的氣象資訊，做為農民從種植、管理、至採收的依據，減少農民從農的不確定風險，增加農民收益及降低農損。

美濃區農會氣象戰情中心的資訊包括雨量、溫度、相對濕度、風速、雲量等等，並分布在美濃本會、福安國小、旗美商工、高埔頂米廠、推廣部、吉祥國小、吉東國小、外六寮、龍山國小、朝天五穀宮、龍肚分部、廣興國小、東門國小及廣善堂。

美濃區農會總幹事鍾清輝表示，這樣客製化的氣象資訊，對農民的幫助非常大，以這次的水稻收割為例，農民可以根據區域下雨的時段，安排收割的日期，避免過早搶收造成產量的減少，或太慢收割造成水稻倒伏的情形發生，除水稻外，任何農作皆適用智慧，如農民在種植紅豆、蘿蔔的時間點，就可以參考氣象戰情中心的未來15天下雨的雨量，而考慮要提前播種或延後播種。

今年美濃區農會的高雄147稻米契作集團產區約390公頃、超過460戶、將近2000筆土地，農會首度嘗試導入智慧農業來協助管理，經由AI大數據分析最適採收期及預估收量，幫助農會收榖倉容調配，並導入客製化氣象服務，作為收割時點判斷輔助，協助農民收割，降低因雨倒伏造成的損失，農民皆稱受益良多。

高雄市農業局長張清榮表示，高雄在智慧農業的導入除了協助農友的智慧農場，也希望經由協助像美濃農會的集團稻作管理，由點到面，期待讓高雄智慧農業發展面面俱到，今年農會嘗試的成果，也會整合到目前正在建置的稻作管理系統，經由契作資訊的整合，讓種植到收割的資訊能更透明，並可經由AI及客製化氣象服務協助農會決策，協助農友務農更智慧、精準！

高雄市農業局指出，高雄持續推動智慧農業，農業局去年開始規劃補助計畫，輔導願意投入的農友導入智慧農業，今年包含美濃農會有27案核定補助，2年預計推動40案場，農業局也以高雄農來訊提供農友入門免費的智慧農業應用，每小時已可提供61種作物氣象防災告警服務、300種以上市場交易價量分析，還能有AI產銷決策輔助，並經由補助計畫降低導入成本，持續協助高雄農產業智慧化。