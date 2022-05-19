民進黨嘉義市黨部主委改選22日投票，現任主委黃露慧與挑戰者黃敏修的選戰白熱化，黃露慧發派文宣指黃敏修是涉及工程弊案的被告，黃敏修發聲明反駁司法已還他清白，遭到抹黑，20日將到地檢署提告。

民進黨嘉義市黨部表示，22日舉辦全國黨代表、嘉義市黨代表及黨部主委等黨職人員選舉，全國黨代表9人登記、應選6人，嘉義市黨代表37人登記、應選31人，有投票資格的黨員4846人，投票地點在北香湖公園，上午8時至下午4時投票。

黨部主委有現任主委黃露慧積極爭取連任，而立委王美惠推出黃敏修角逐，「雙黃」之戰早於去年王美惠號召千人入黨就開打，最近戰火白熱化，從滿街掛競選看板打到近日文宣戰，互相攻訐，炮火猛烈。

黃露慧表示，她印製派發「面對黑金，忍無可忍」的文宣，是要讓嘉義人認清對手黃敏修是涉及工程弊案的被告，鼓勵黨員22日踴躍出來投票，對手說她抹黑，事實勝於雄辯。

黃敏修表示，對手黃露慧提及的這些案件已經法院判決無罪、不起訴處分，司法還他清白，卻用文宣影射抹黑他涉及工程弊案，20日將由律師陪同到嘉義地檢署提告。

黃露慧、黃敏修都登記參選民進黨嘉義市議員，黃露慧尋求連任東區市議員，黃敏修由王美惠力挺，首次擬參選西區市議員，而王美惠又被認為是嘉義市長選舉的潛在戰將，因而此次黨部主委寶座爭霸戰，被視為是綠營地方派系之戰及年底選舉的前哨戰，雙黃陣營都勢在必得。