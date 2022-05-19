因應疫情變化，苗栗縣政府19日傍晚6點多宣佈，5月23日起到27日，苗栗縣高中、國中、國小暫停實體課程，改採遠距教學1周，公私立幼兒園、補習班及課照中心(安親班)得參考彈性辦理暫停實體課程。

苗栗縣長徐耀昌表示，守護孩子健康是第一要務，面對疫情發展，全縣高中及國中小下周23日起，先暫停實體課程1周至5月27日，學校改採線上遠距教學並啟動線上教學計畫，請學校務必周知家長及學生。

教育處指出，遠距教學視為正式課程，課務需依課程計畫進行，各校依課程內容選擇同步或混成教學，請學校務必落實遠距教學品質管理，並呼籲家長協助配合關注孩子在家學習狀況，一起努力「停課不停學」。

針對學童在家無人照顧、 於家中遠距學習有困難、弱勢學生等，仍可選擇到校上課，由學校提供營養午餐；學生若有行動載具需求，可向學校申請借用，讓學習權益不受暫停實體課程影響。

此外，高3及國3學生得以線上教學到畢業典禮前1天，國、高中畢業典禮，教育處將視疫情狀況公布畢業典禮辦理原則。後續相關訊息會即時公布在縣府網站，家長任何問題可聯繫校方，也可撥打教育處專線037-559682。