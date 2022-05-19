國民黨中常會提名前行政院長張善政參選桃園市長，在政壇投下震撼彈。根據一份最新網路民調，提問「您認為張善政有機會勝選下一屆桃園市長嗎」，有47.04％的網友認為，很有機會勝選，45.30％則認為，不可能勝選，正反兩邊網友的看法居然相當接近。

網路媒體《NOWnews》18日起針對「您認為張善政是最適合代表國民黨參選桃園市長的人選嗎」進行網路投票，截至今(19日)晚上6點，有40.08％的網友認為，非常適合，他是優秀人才；43.55％則認為不適合，應該徵召其他人參選才對；也有8.36％的網友表示不知道／沒意見。

該民調也問到，「您認為張善政有機會勝選下一屆桃園市長嗎」，有47.04％網友認為很有機會勝選；45.30％的網友則認為不可能勝選；7.67％的網友表示不知道／沒意見。

該民調另提問： 「國民黨『突襲式』提名張善政，您覺得有助解決桃園的提名之亂嗎？」有65.51的網友認為「沒有」，藍營恐會繼續內鬥；27.87％的網友認為「有」，藍營一定會大團結；6.62％的網友則表示不知道／沒意見。

藍營徵召張善政引發黨內風暴，有意爭取提名的國民黨前台北市議員羅智強在臉書表示「驚訝、錯愕、五味雜陳」，有意參選的立委呂玉玲則不滿揚言，「不排除任何動作」醞釀脫黨，事前未被告知的桃園市議長邱奕勝也退出黨內群組。