李運慶（左）真心話挑戰，自曝曾喝酒誤事。（八大提供）

《親愛的亞當》演員群孫可芳、李運慶、陳璇日前參加八大綜合台《娛樂百分百》「貳拾捌許願井」錄影，與主持人黃偉晉大玩真心話、瞎掰話劇社等遊戲，過程中，李運慶意外自曝曾有喝酒誤事的經驗，孫可芳、陳璇則是為了遊戲豁出去，即興跳鋼管，現場眾人「大開眼界」。

孫可芳、李運慶、陳璇到《娛樂百分百》展露演員私下真實的另一面。進行真心話大考驗時，黃偉晉提到「有沒有曾經在喝醉時打電話或傳訊息給前任」？李運慶突然自曝：「我那時候喝多了，就打電話給女朋友，然後，她就直接變前任了！」一番話令大家驚呆！他進一步說：「我都不知道我講了什麼，當下我們就結束了！過程我不記得，只看到未接來電及一些說分手的訊息。」一旁的孫可芳忍不住直呼：「你真是喝酒誤事啊你！」

精湛演技的他們，在《娛樂百分百》中也成功挑戰「瞎掰話劇社」演出，遊戲規則需要演員即興發揮演技，並在沒有劇情限制的情況下演滿兩分鐘。只見孫可芳、李運慶一上場，就默契演出「父子檔」，李運慶飾演喝醉的爸爸，孫可芳扮演兒子角色，無厘頭的劇情讓陳璇、黃偉晉看傻眼。

接著李運慶靈機一動，開口表示：「是不是老爸在你手機看到那個一直會跳地板動作的男生？」瞬間讓黃偉晉無從抵抗，只能搞笑的以街舞男孩的角色出場。原以為成功整到主持人，卻反被主持人整，只見黃偉晉上場後，便反應迅速的設定陳璇為他的新歡，並且是一位鋼管舞女郎，孫可芳立刻參一腳，兩位女生即興演出為他爭風吃醋的戲碼、較勁鋼管舞橋段，這段對手戲讓黃偉晉演得滿頭大汗，苦笑說：「我不知道你們會加技能，我傻眼。」