台南市運河自1月起，陸續有情侶相繼殉情、老翁久病厭世，19日下午4時許再遭民眾發現有人趴伏在慶平路運河水面，消防人員救上岸已明顯死亡，女浮屍為洪姓女子，在國定古蹟擔任售票員，過去曾有自殘紀錄，18日上午外出即失蹤，家屬擔心她尋短報警協尋，不料19日傍晚仍傳來噩耗。

洪女年僅24歲，家住南區，在一處國定古蹟擔任售票員，因情緒不穩，過去偶有自殘紀錄，18日離家出走後，家人即擔心她尋短，通報協尋。

找了一天仍傳來噩耗，19日傍晚有民眾在慶平路運河水面發現1人漂浮水面，請來消防人員將其打撈上岸，發現是年輕女子，已明顯死亡。

警方根據死者遺留在岸上石凳的證件找到家屬，證實洪女身分，現場未留遺書。

台南市運河今年已發生多起浮屍案件，1月底、5月中1對情侶陸續輕生殉情，4月底有失智老翁落水身亡，19日再發現20歲洪女浮屍案，民眾議論紛紛，警方呼籲愛惜生命，民眾多關心身邊親友，勸大家若有心事先尋求專業醫師諮詢。

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