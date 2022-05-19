打過兩次美國青少女錦標賽資格賽都鎩羽而歸的廖信淳，終於靠著業餘世界排名直接取得參賽門票。（中華高協提供）

台灣高爾夫今天（19日）收到好消息，中華高協2022年女子國家隊員黃亭瑄及廖信淳，獲美國業餘高球協會（USGA）通知，確定取得今年美國青少女高球錦標賽參賽資格，將是兩位小將生涯首次挑戰這項賽事。

黃亭瑄的父親透露，剛滿17歲的黃亭瑄目前世界女子業餘排名第92，扣除19歲以上的選手，在19歲以下世界業餘排名為第22，因此受邀參加美國青少女高球錦標賽，同樣17歲的的廖信淳則是世界業餘排名148，也在19歲以內選手排進世界前40，同樣具備美國青少女高球錦標賽參賽資格。

黃亭瑄今年初才獲得杭州亞運高球選拔賽總冠軍，目前在美國自主訓練，會先前往新加坡和隊友廖信淳和吳純葳會合，代表中華隊出戰2022年泰后盃亞太女子高球隊際錦標賽，再回美國打青少女高球錦標賽，黃亭瑄表示：「很高興看到獲邀通知能參賽美國青少女高球錦標賽，以前參加過兩次美國業餘女子高球錦標賽，就是沒打過青少女錦標賽，現在這兩項美國最重要的女子業餘賽事資格俱全，也算完成自己業餘大賽的拼圖。」

廖信淳則說，過去打過兩次美國青少女錦標賽資格賽都鎩羽而歸，隨著今年世界業餘排名提升，總算取得會內賽資格，對自己也是肯定。