老招詐騙不斷，桃園地檢署19日接獲民眾陳情，發現有詐騙集團利用桃檢名義稱桃檢及金管會針對「凱基證券所建立之凱耀資本私募帳戶」進行督導審查工作，並要求提領資金時接受督導，並需繳納30至60％保證金，否則帳戶將凍結並充公。檢方表示，函文是偽造，已經分案偵辦。

該公文中，連目前桃檢檢察長為代理檢察長陳維練等細節都有注意，但仔細一看內文疏失不少，右上角還有簡體字「電子公文」。檢方表示，該函文係屬偽造，已經分案偵辦，民眾切勿受騙上當，若有歹徒藉此行騙，請盡速向當地司法警察機關報案、