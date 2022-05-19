澎湃新聞報導，中國以資產計的最大股份制商業銀行——招商銀行發布公告稱，於2022年5月19日召開第11屆董事會第40次會議，審議通過「關於聘任王良先生為招商銀行行長的議案」，同意聘任原常務副行長王良為招商銀行行長，任期自中國銀保監會核准其行長任職資格之日起，至第十一屆董事會屆滿之日止，成為招行第四任行長。

在前行長田惠宇被查落馬後，王良自2022年4月18日起，已經全面主持招行工作。

4月22日，中共中央紀委國家監委網站發布消息稱，招商銀行股份有限公司前黨委書記、行長田惠宇涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受中央紀委國家監委紀律審查和監察調查。隨後，招商銀行在4月22日晚間發布重要事項公告稱，目前，常務副行長王良主持招商銀行工作，招商銀行經營管理運行正常。

報導指出，王良，1965年12月出生，1995年6月加入招商銀行北京分行，自2001年10月起歷任招行北京分行行長助理、副行長、行長，2012年6月任招行總行行長助理兼北京分行行長，2013年11月不再兼任北京分行行長，2015年1月任招行副行長，2016年11月至2019年4月兼任董事會祕書，2019年4月起兼任招行財務負責人，2021年8月起任本公司常務副行長兼董事會祕書、公司祕書及香港上市相關事宜之授權代表。

4月25日，招行舉行第一季業績交流會上，王良強調，目前全行各項業務平穩發展，各項經營管理保持正常狀態，他同時表示，招行的戰略非常清晰、堅定，下一步管理層會堅定不移地做好戰略實施，保持戰略執行的不偏移、不動搖。

報導稱，野村東方國際在最新研報中指出，預計此次領導層的平穩交接將有助於招行維持其當前的業務戰略和公司士氣，並加強其在零售和財富管理領域的競爭優勢，從而支持其高於15％的長期ROE預期。

5月19日，招行A股收盤報38.03元人民幣／股，下跌1.22％；H股收盤報45.75港元／股，下跌2.97％。