先前受到民進黨立委高嘉瑜等人質疑的刑事訴訟法金字塔草案，司法院19日邀請最高法院院長吳燦、全國律師聯合會、各地律師公會及有關民間團體，就律師在金字塔訴訟制度中之角色定位、功能發揮，進行制度說明與意見交流。

參與會議的司法院祕書長林輝煌表示，這次修法汲取過往20年來推動經驗，改以「務實漸進」方式，就先前草案已參採各界建議進行適度調整，優先推動最為可行部分，其中律師乃是制度得否順利運作的重要角色之一，故有與律師界溝通交流之必要。

司法院指出，本次修法重點是在第三審維持2019年草案「嚴格法律審兼許可上訴制」之共識上，再適度放寬上訴門檻；同時導入強制律師代理、適用強制辯護規定、明定言詞辯論原則及由法律專家指明重要爭點等措施，作為審理模式。

第二審則由2019年草案「事後審兼續審制」改為「續審制」，將審理聚焦在上訴爭點，經第一審合法調查且無爭議之證據，原則不再進行重覆調查；第一審重點則在強化準備程序，落實調查證據前之證據裁定，以過濾篩選不必要及無證據能力之證據，促進審判期日集中審理。