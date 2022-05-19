美國司法部日前起訴美國永利度假村創辦人、賭場大亨永利（Steve Wynn），指控他曾應北京的要求遊說前美國總統川普將大陸商人郭文貴取消簽證或驅逐出境，並據此要求他根據《外國代理人登記法》登記為中國代理人。

綜合外媒報導，美國司法部表示，永利度假村創辦人永利在2017年與時任總統的川普和資深政府官員會面時，代表北京轉達其意願，希望川普政府取消流亡美國的大陸商人郭文貴的簽證，或將之驅逐出境。

美國司法部的聲明指出，永利在2017年6月至8月向川普及其政府官員傳達北京要求取消因犯罪逃亡美國的中國商人郭文貴簽證，或予以驅逐出境。永利當時是在時任中國公安部副部長孫力軍要求下採取相關行動，他還被指曾向川普及白宮和國安會高層官員轉達，可安排孫力軍和中方官員會面。美國司法部還說，永利應北京要求行事，是因為他在澳門有生意上的利益。

永利在澳門擁有的3家賭場與度假村事業，現年80歲的永利在對川普進行遊說時仍擔任澳門永利度假村的行政總裁，但他在2018年初因性醜聞辭職。

永利遊說的標的郭文貴是逃亡美國的大陸商人，中國於2017年4月證實已對國際刑警組織（ICPO）提報對郭文貴發出「紅色通緝令」。去年9月，郭文貴擁有的3家公司，被美國證券交易委員會下令支付5.39億美元的罰款，並就其非法銷售加密貨幣的指控達成和解。

《華爾街日報》曾引述消息稱，川普曾有意驅逐郭文貴，但其幕僚勸說川普將郭文貴留在美國，用來作為對抗中國的籌碼。