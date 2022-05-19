北市議員徐巧芯遭PTT網友指控，她違停紅線卻不給警方開單，聲稱應該都要先勸導，網友直言「徐議員正氣凜然，當眾教育了警察同仁」；對此，徐巧芯強調當下5度請員警開單，但對方還是不願意開單，最後她才離開；警方今回應徐確實全程沒要求不要開單，事後也從未過問交通違規案件，沒有關說、銷單情況。

信義警局今（19）出面說明，「經檢視該名同仁的密錄器後，徐議員全程確實沒有要求同仁不要開單，反而是請他依規定開單。」而針對徐巧芯被質疑可能有關說或銷單的情況，警局指出，「經調查，徐議員並沒有向本分局關心過交通違規的案件。」

PTT八卦版有網友以「北市巧芯議員違停不給開單」為題爆料，貼出一張限時動態照片，寫下議員稱「人在旁邊的違停應該都要先勸導吧，沒關係你要開就開啊，反正我們回去再講吧」，因此他沒有開單就讓她走了，反正之前開過的經驗「有開等於沒開」。

網友表示「本魯朋友在台北市當警察，今天下午雨很大，徐大議員的車直接紅線違停，正巧被辛苦巡邏的員警看到，不是檢舉，是直接看見，要開單的時候徐議員正氣凜然，當眾教育了警察同仁，真是議員典範，議座議座得第一。」