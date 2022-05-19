第三屆台北當代藝術博覽會5月20日開幕，在未停的疫情中正式回歸，瑞銀集團為主要贊助商，會場設有瑞銀典藏廳。瑞銀集團台灣區總經理陳允懋19日表示，廳中最重要的一個作品，是題為《仰賴的路徑》的多頻道影像作品，由60張GIF圖片組成，實際是訴說15位和瑞銀一起作公益的台灣慈善家日常。

《仰賴的路徑》創作者為台灣年輕藝術家彭奕軒，在2020年至2022年的兩年多時間，分別伴隨上述台灣慈善家一起日常，捕捉他們人生故事中具啟發的瞬間，完成「藝企做愛心」（U Art Charity）年度創作項目。這15位受訪人物都是瑞銀台灣的客戶，彭奕軒為每個人完成4幅GIF圖片，保存上亦能以數位檔保管、用自有的IPAD呈現，加總的60張GIF圖片則在第三屆台北當代藝術博覽會上，同時呈現在LED螢幕上，顯得十分特殊。

根據《巴塞爾藝術展與瑞銀集團環球藝術市場報告》調查報告顯示，台灣是全世界對於數位藝術最感興趣的市場，有71％的受訪台灣收藏家計劃在2022年購入數位藝術品，遠高於全球平均的56％，台灣所占比例在所有地區的高淨值藏家當中是最高的。瑞銀表示，數位藝術已漸成主流，收藏家對於數位藝術的興趣顯然日益濃厚。

基於高資產客群對於藝術品收藏的偏愛，瑞銀除了與台北當代藝術博覽會緊密合作，亦與亞洲其他頂尖藝術博覽會建立合作夥伴關係，包括巴塞爾藝術展香港展會、西岸藝術與設計博覽會及Art SG。瑞銀更通過瑞銀收藏家社群（UBS Collectors Circle）及瑞銀藝術諮詢（UBS Art Advisory），為客戶提供藝術市場的觀點，以及關於管理藝術收藏和傳承規劃的策略指導。