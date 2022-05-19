信託公會19日舉行第8屆第1次會員大會並全面改選理、監事。信託公會指出，此次選舉結果由第一商業銀行董事長邱月琴當選理事長，會上金管會主委黃天牧致辭時引用唐朝詩人劉禹錫「烏衣巷」中「舊時王謝堂前燕，飛入尋常百姓家」勉勵信託業積極發展信託飛入平常百姓家，照顧弱勢家庭，同時強調經營文化的形塑是信託發展的基礎。

信託2.0一直是黃天牧重視推動的政策之一，他致辭時不只肯定公會成功扮演主管機關與業者間的溝通橋樑，協助完備相關法規及發展信託業務，也感謝信託2.0在前理事長雷仲達的領導下，主動積極推動相關法規及制度等多項方案，並推動高齡金融及家族信託規劃顧問師之認證，四大主軸在全體會員的支持下均有進展。

信託公會指出，信託公會理事長三年一任，新任理事長邱月琴於臺灣大學經濟學系畢業後從臺灣銀行基層做起，服務達42年，曾任授信審查部、新加坡及香港分行經理，為銀行專業經理人出身。從外匯到授信，從國內到海外，金融經歷豐富，且對產業、公司脈動瞭若指掌。2018年8月升任該行臺銀總經理，成為臺銀百年來首任女性總經理。

邱月琴從2020年11月起擔任第一金控暨第一銀行董事長迄今，是目前公股金控唯一女性董事長；她曾任多家金控或銀行，以及中小企業信保基金、台北外匯經紀公司及台電公司等機構之董事或監察人，目前並擔任第一銀行文教基金會及聯合信用卡處理中心董事，以及銀行公會顧問等重要職務，其高度的專業、認真及謙沖的個性深獲肯定。

邱月琴表示信託具有財產管理、交易安全、安養照護及家族傳承等多面向功能，面對高齡化浪潮來襲，金管會推動信託2.0，信託公會與信託業者共同攜手，透過內部資源整合、培育專業人才及對外跨業合作，發展出為客戶量身訂作之全方位信託業務。

其中透過結合「金融」與「服務」的安養信託，高齡者提早規畫將財產專款專用，讓晚年獲得更完善生活及財產保障，實現在地安老，信託公會也完成宣導影片，積極向民眾進行信託宣導，去年並開辦高齡金融規劃顧問師認證，參訓人員涵蓋金融機構從業人員及長照人員、社工、律師等跨領域人員，以因應民眾需求協助業者開發提供更多商品。

雷仲達則致詞感謝金管會、同業及會務人員的支持及努力，並表示金管會於信託2.0提出法規制度、人才培育及跨業結盟等發展策略，改變信託過於偏重理財的情況，發展為客戶量身訂作之信託業務，迄今成果已逐步顯現，尤其感謝金管會修法放寬保險金信託的推介及代收件服務，並將整合業務貢獻度納入業務人員薪酬及分行考核項目，以及放寬行銷推廣的規定。

雷仲達指出，為協助人才培育，信託公會推動「高齡金融規劃顧問師」及「家族信託規劃顧問師」認證制度；同時信託透過跨業結盟合作的近180家廠商，已能提供涵蓋生活所需的多元服務，信託業還與長照機構平台合作，協助民眾繳付長照2.0自負額，並進階提供家庭成員生活、教育、醫療、居住及扶養等需求的新型態服務。