永豐優息存股（00907）ETF將於5月24日於證交所掛牌，整體投資聚焦符合四大存股要件「產業、公司、獲利、配息」相對穩定的成份股，永豐投信強調，該商品提供存股族能夠長期且持續性存股標的，將存股投資簡單化。

永豐優息存股ETF追蹤臺灣指數公司「特選臺灣優選入息存股指數」，聚焦穩定配息與具備存股概念之優質金融、傳產類股，指數選取與景氣循環民生必需相關產業，經流動性條件篩選後，依市值、每股盈餘、配發股利等條件，精選30檔成份股，作為存股概念標的。

依臺灣指數公司資料顯示，4月底成份股中約有63％為金融股，其餘37％為景氣循環傳產股等，指數過去5年平均股息殖利率約5％。

永豐投信表示，近期內、外部經濟變數影響大，股價調整測試期間，政策面、價值型等題材相對勝出，存股最重要就是買進並持有的策略，熱門的存股標的也反應各公司重視股利配發、及股利配發穩定等特性。

永豐投信建議，符合存股概念條件的標的，投資人可採取回檔分批買進、或定期定額投資，此外亦可納入這檔全新推出的存股概念ETF，一次網羅存股的優質企業，同時搭配市場首創的雙月配息，提供每兩個月固定現金流，更能滿足養老族、退休族定期領息，以及小資族領息再投資的存股理財等需求。

證交所表示，包含永豐優息存股ETF，目前上市臺股ETF已有31檔，此檔新上市ETF可望為偏好存股概念者增添新選擇，投資人若是以中長期持有為目標，除單筆買進以外，也可以洽有開辦定期定額業務的證券商來分批投入。