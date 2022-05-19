近期新冠肺炎疫情持續升溫，確診人數持續攀升，且防疫政策逐漸轉向與病毒共存，許多民眾紛紛搶購防疫險，希望透過定額理賠金獲得保障。不過，其實這種單一的防疫保單的保障範圍及額度都有限，僅針對法定傳染病及特定醫療項目，算是救急的保單。

染疫後若有後遺症需要後續治療，這些所衍生出的醫療費用，都不是防疫險能涵蓋的。甚至，若不幸重症，可能有肺纖維化及器官受損狀況，甚至出現肺臟組織硬化、喪失功能等嚴重問題，導致未來購買保險上必須再做體況上的評估。

因此，建議民眾趁早檢視自身的醫療保障需求，再透過不同功能的保單搭配，從而建構更加周全的保障。富士達保經建議，民眾可透過兩招加強保障。

第一招：實支實付醫療險補足醫療缺口。

健保主要是保障基礎的醫療需求，例如住院時想要擁有比較好的醫療品質，經常需要自費補足健保無法支應的差額。除了病房費用外，自費項目中花費最多的則屬非健保給付的醫療費用，舉例像癌症治療中的標靶藥物或醫師指定藥物；心臟血管支架、心臟瓣膜、人工水晶體、人工髖關節等自費醫材，或者是近期受歡迎的達文西機械手臂等醫療費用都要價不斐。

若投保實支實付醫療險，即可針對全民健保不給付的項目，在符合保單條款的規定下實報實銷進行理賠，這也是最符合現今醫療趨勢及需求的保障，對於染疫後產生的各種醫療行為，能夠有更周全的準備，減輕負擔。

第二招：長照險。

長照險主要是針對身體功能缺損或是衰老無法自我照顧的人進行理賠，一旦符合「長期照顧狀態」，就能獲得長照險的保險金給付，而長期照顧狀態需符合「生理功能障礙」或「認知功能障礙」二項情形之一為條件。以新冠肺炎來說，若因為染疫而導致不可逆的肺部纖維化後遺症，經醫師診斷認定符合生理功能障礙的現象，可以透過長照險提供一次性或分期給付的保險金理賠，補足染疫後生活的保障。

除了上述兩種保險外，壽險對於中壯年有家庭的人更加重要，無論是配偶、父母或子女，當被保險人不幸因為染疫導致身故或完全失能時，保險公司將給付一筆理賠金給予受益人，保障想守護的人。

保險就是一種對未來的準備，是為了應付不確定因素的保障，在新冠肺炎疫情期間，大家購買保險的初衷都希望生活如常，即使染疫也能有相對的保障減輕經濟壓力，國人普遍都具有一定的保險意識，但對於保障內容不甚了解，也導致很多人買了保險後，直到申請理賠時才發現許多問題，例如：保障範圍不足、保障額度不足等。

因此，透過專業的保險規劃，才能確保買到符合自身需求的保險商品，達到真正轉移風險的目的，確保生活無虞。