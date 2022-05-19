台南今天新增4795例，0至9歲490名，占10.2％，10到19歲465名，占9.7％，國中小學童染疫比例不低，今有125校401班停課。台南市政府宣布，6到11歲兒童不方便在校接種莫德納疫苗者，即日起可透過「台南打疫苗」網頁版預約莫德納，由家長陪同前往門診接種；兒童BNT從5月23日開放預約，5月30日門診接種。

台南市長黃偉哲指出，台南市從本月2日啟動國小學童莫德納疫苗入校施打，18日也展開國小兒童BNT接種意願調查，預計27日校園開打。為了提供不便配合入校接種的家長和學童，6-11歲莫德納即日起開放「台南打疫苗」預約和門診接種，5月23日起預約5-11歲兒童預約5月30日後的兒童BNT接種門診。

衛生局長許以霖提醒，近期天氣多變，若孩童近期身體狀況不穩定者，請於身體狀況較穩定後就近前往接種。接種後，請於現場休息15-30分鐘，若有不適立即向醫護人員反應，回家後持續注意身體情形，多喝水、多休息、均衡飲食，2周內避免劇烈運動。

他也提醒，家長多注意孩子狀況，如有持續發燒超過48小時、嚴重過敏反應如呼吸困難、氣喘、眩暈、心跳加速、全身紅疹等不適症狀，應儘速就醫釐清病因，若有不適，亦可請3天的疫苗假。