台中市豐潭雅神地區都市計畫通盤檢討案，進入台中市都市計畫委員會審議階段，都發局長黃文彬19日表示，已蒐集地方56件陳情意見，並於5月6日召開市都委會專案小組第1次會議討論，後續將安排聽取人民陳情意見，並就檢討變更內容逐案討論；完成市都委會審議後，將續提送內政部都委會審議。

台中縣市合併12年，為促進山城核心區發展，豐潭雅神地區於2019年11月完成第一階段計畫整併，將5大都市計畫整併，合為一個主要計畫；全案目前正進行第二階段通盤檢討作業，從整體空間發展、地方產業需求，及交通路網連結情形，進行土地使用、公共設施及交通系統的通盤檢討。

都發局指出，此次通盤檢討重點內容，包括已提出產業發展及生活發展區域的區位規畫檢討、公墓公園化轉型政策變更為公共設施用地，並配合重大建設建構區域性交通路網的構想。

另外，配合台中捷運系統烏日文心線北屯捷運機廠的區段徵收區內道路系統，新增4條聯外道路，以利北屯區與潭子區之間的道路系統串聯。

黃文彬調，都市計畫案持續進行中，盧秀燕市長非常重視豐潭雅神地區的都市發展，都市縫合不只是道路延伸，還要考量社會變遷、民眾需求等，因此需要廣納民意，辦理地方說明會，做進一步檢討。

都發局表示，潭雅神地區都市計畫主要計畫及細部計畫（第一次通盤檢討）草案，已於今年1月25日公告自2月7日起公開展覽30日，並於2月23日及24日舉辦4場說明會，向地方說明草案內容，民眾可至都發局網站，查詢計畫書圖內容。

都發局補充，有關全市性空間發展架構及成長管理計畫，是2018年1月發布實施《台中市區域計畫》，及去年4月發布實施《台中市國土計畫》的指導，就台中市城鄉發展空間指認相關策略區，以各區域核心服務機能、都市發展定位，進行都市計畫區整併作業，目前已完成「豐潭雅神地區」及「大平霧地區」2處都市計畫整併。