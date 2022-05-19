中國人民銀行貨幣政策司原司長孫國峰昨（18日）接受紀律審查和監察調查，外媒披露他受查原因是涉嫌洩露官方經濟統計數據。

據中央紀委國家監委駐中國人民銀行紀檢監察組、天津市監察委員會：中國人民銀行貨幣政策司原司長孫國峰涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受紀律審查和監察調查。

《華爾街日報》引述知情人士透露，人行一名高級官員因涉嫌洩露官方經濟統計數據正接受最高反腐機構調查。調查的重點是孫國峰是否與某些金融機構的個別債券交易員分享宏觀經濟指標，如衡量通膨的指標，以換取個人利益。人行和中紀委均未回應媒體詢問。

據報導，作為現任中國央行行長易綱的門生，孫國峰多年來一直大力參與人行的改革，使其跟上現代金融的步伐。他力倡「政策紀律」，反對大舉放鬆貨幣政策的偏緊縮立場，但中國領導階層則是敦促採取更多措施來扶持疲軟的經濟，然而孫國峰認為，寬鬆的信貸只會加劇投機泡沫，並可能在經濟成長放緩時導致過度的資本外流。

孫國峰落馬，被視為中國對金融體系、監管機構加強反腐敗工作的一環。去年年底，根據中共總書記習近平的指示，中共中央對約25家金融機構、國有銀行、保險公司和投資基金展開全面的巡視檢查，目的是重新確立中共對這些金融中堅力量的權威。對孫國峰的調查就是此次巡視的結果之一。

在長達數月的巡視中，調查人員嚴厲警告人行不要談論西方式的中央銀行獨立性。今年2月，巡視結束後，中紀委尖銳地批評人行和其他金融監管機構在貫徹中央的大政方針上有差距。人行從未像一些西方央行那樣在政治上保持獨立，其調整利率的行動也需要得到最高政府機構的批准。

陸媒財新網報導，孫國峰昨日早上到人行上班後，即被通知他被免職並接受調查；而他在中央國債登記結算有限公司工作的妻子也於同日一起被留置。

公開資料顯示，孫國峰1972年7月出生，黑龍江黑河人，博士學歷，2000年5月加入中國共產黨。1996年8月至2016年10月，先後任中國人民銀行貨幣政策司幹部、副主任科員、主任科員、副處長、處長、副司長；2016年10月至2018年8月，任中國人民銀行金融研究所所長；2018年8月任中國人民銀行貨幣政策司司長。