大陸國台辦19日發布答記者問，指外交部長吳釗燮近日接受外媒採訪再度渲染大陸軍事威脅，鼓吹「全民動員，自我防衛」，並尋求美國和北約支持，甚至美方一些人提出大陸攻台時，美軍應摧毀台灣基礎設施救台灣的說法，大陸國台辦發言人朱鳳蓮表示，吳釗燮有關言論徹底暴露台獨頑固勢力蓄意分裂國家、破壞台灣海峽和平穩定的政治企圖。

朱鳳蓮表示，吳釗燮等人勾連外部勢力 遂行台獨，破壞台海和平穩定，企圖借所謂全民動員，讓台灣老百姓作為其謀獨的人質，毫無人性。他們盡台灣之物力，結外國之歡心，妄圖將全體台灣民眾綁上台獨戰車，變成「以武謀獨」的犧牲品，推向災難的深淵，是徹頭徹尾的民族敗類。

而美方一些人揚言炸毀台積電、摧毀台灣基礎設施等說法，朱鳳蓮表示，盡顯將台灣民眾當做棋子和炮灰的冷血無情、圖謀「以台制華」無所不用其極的邪惡用心。這就是台獨分裂勢力賣身投靠給廣大台灣同胞帶來的毀滅性後果。廣大台灣同胞情何以堪!

她表示，再次強調台灣是中國領土不可分割的一部分，台灣問題完全是中國的內政，不容任何外來干涉。如果台獨勢力錯判形勢，勾連外部勢力鋌而走險，我們必將採取斷然措施堅決粉碎。