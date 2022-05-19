德國北部城市不來梅港警方表示，當地一所學校今天傳出槍響，1人受傷，警方已經逮捕涉嫌開槍的嫌犯。
法新社報導，不來梅港（Bremerhaven）警方發布聲明表示，這起事件發生在市中心的羅伊德文理中學（Lloyd Gymnasium）。
警方表示，開槍的嫌犯已被逮捕，目前被警方拘留。
警方表示，傷者並不是學生，已經被送到醫院治療。
警方聲明表示：「學生和教師待在教室裡。警方已經控制現場情況。」
德國擁有歐洲最嚴格的槍枝法，校園槍擊事件在德國相對罕見。
根據德國現行規定，25歲以下申請擁有槍枝執照以前，必須先通過心理測驗。
據德國畫報（Bild）報導，傷者是一名婦女。
報導中還表示，第2名嫌犯似乎在逃。畫報稍早報導，嫌犯攜帶十字弓。警方表示，他們正在調查涉案嫌犯是否不只一人。
網路報紙Nord24報導，一名女學生聽到槍響後報案。學生則躲在教室內。
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