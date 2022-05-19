能源和大宗商品價格今年第一季明顯上漲，惠譽信評19日表示，中國大陸上游行業因此獲益，可是下游企業面臨的成本上升壓力很大，加上防疫要求的出行限制舉措，消費者支出不振、供應鏈中斷，利潤率直直降，估計下游行業各公司在第二季將面臨更加嚴峻的挑戰。

2022年第一季度中國A股4,664家上市企業總營收、總營業利潤，較去年同期分別年增率13.7％、9.3％。其中，受惠於燃料和大宗商品漲價，能源、材料和工業3個上游行業領頭上漲，3個行業的營收增長率分別為35％、19.6％、12.9％，利潤增長率分別為48.0％、21.5％、11.4％。

相較起來，下游行業狀況十分不佳。惠譽指出，今年第一季成本上漲，侵蝕了下游行業的盈利能力。例如，生豬養殖企業面臨全行業供給過剩，且飼料成本大漲拖累消費必需品的營業利潤率，減少4.3個百分點至11.3％；此外，煤炭成本大漲令發電企業盈利能力承壓，公用事業行業的利潤率減少3.7個百分點至9.1％。

惠譽預期，由於包含北京和上海等多個城市實施公共健康管控措施，消費意願將進一步下降，且供應鏈中斷已致使原材料供應進一步收緊，2022年第二季度下游企業面臨的挑戰將愈加嚴峻，估計繼2022年第一季營收下滑之後，線下服務領域，如零售、酒店、餐館與休閒業，2022年第二季所受衝擊將最為劇烈。