資策會19日正式宣布將啟動組織轉型，資策會成立至今43年，過去因為承攬許多案件，常被外界批評「與民爭利」、國家級法人定位失焦。資策會執行長卓政宏19日表示，今年開始，資策會在董事會支持下啟動組織轉型，接下來資策會將借鏡日本、歐美等知名第三方機構，作為組織轉型的參考藍圖，降低承攬承攬業務的比例，並朝第三方顧問機構的角色邁進，規劃在2025年之前，第三方服務收入業績比重，將提升至7成～8成。

資策會在1979年成立，當時台灣資通訊產業能量尚未被建立，時任行政院政務委員的李國鼎帶動下，經濟部以及民間企業一同組成資策會，以推動台灣資訊軟體產業為目標。不過，過去40多年間，資策會因為承攬許多案件，遭受外界質疑國家級研發法人與業界打架、與民爭利。

資策會身為非營利組織，肩負政府部會的計畫成果及營收作為關鍵績效指標KPI，然而，回頭審視資策會的使命及任務，卻與這些KPI不相符。2019年卓政宏上任以來，推動資策會定位為「數位轉型的化育者」，卓政宏表示，「化育者」（enabler）主要核心任務是為「促進產業發展」、「健全產業秩序」；對外界而言，資策會漸漸要跳脫「幫你做」的乙方（供給方）角色，轉型成「幫你建立能力」的第三方角色。

卓政宏指出，身為一個法人機構，不應該以財務指標作為最高評量的依據，資策會必須擺脫這樣的枷鎖，才能真正撕掉「與民爭利」的標籤。不過卓政宏也坦承，在轉型期間需要投入新的資源，確實恐對財務造成影響，但這是轉型必經的「陣痛期」，在其中培養專業顧問的能量以及產業的影響力，才是永續經營的重要關鍵。

卓政宏說，台灣資訊軟體產業常見的問題，就是甲方（需求方）說不清楚自己的需求是什麼，遑論開規格，當甲乙雙方資訊對不起來，最後採購資訊軟體的時候，就落入價格競爭，對整體產業的發展只有百害而無利。

卓政宏說明，資策會所要扮演的第三方角色，是類似運動比賽中聯盟的概念，資策會將不再是參賽的球員，而是推動聯盟發展，擔任比賽裁判的公正單位；借鏡日本IPA、美國NTIA及西班牙AQCLab等知名的第三方機構，作為組織轉型的參考藍圖。