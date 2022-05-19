比漾廣場beyond beyond推薦選品，小間書菜－宜蘭碗，188元。（比漾廣場提供）

比漾廣場beyond beyond，光合系小旅行後背包，特價897元。（比漾廣場提供）

比漾廣場beyond beyond推薦選品，粮心聚落－米蛋捲，250元。（比漾廣場提供）

百貨精選在地生活特展，串連線上線下響應，永和比漾廣場線上內容百貨店「beyond beyond」，本次以「宜蘭有序─人生有序．日常有序」為主題，串聯線上文章、選品推薦與線下實體活動，分享宜蘭好物產。

比漾廣場線上內容百貨店「beyond beyond」，月份主題前往宜蘭，推翻以往大眾對於宜蘭過著「慢生活」的定義，提出「有序」概念，觀察到宜蘭人對生活、耕種農活皆有自己的次序。此次線上帶來豐富內容，介紹特色景點莢麵包、田中央選物店、嶼伴書間等，還有專訪對宜蘭土地有深厚情感的粮心聚落陳可為、返鄉發展的青年Youtuber山小日子，也請到藝術家姚玟，分享在當地推廣藝術活動的過程，另也與數間在地書店合作，舉辦線上選書活動，透過各種不同角度傳達宜蘭主題。

「beyond beyond」推薦選品則帶來經典團購伴手禮，如諾貝爾、奕順軒，利用線上線下串接優勢，推出全新「店取免運」服務，可透過比漾咖啡、選物櫃位輕鬆取貨免運費，同時網羅如小間書菜、粮心聚落等宜蘭在地好食，還有三星四季青花瓷、手腳日常與森學苑多間宜蘭好物。

而即起至6月19日線下同步活動期間，「beyond beyond」以實體策展為概念，販售推薦選品，顧客可選擇線上瀏覽，或到櫃上來場沉浸式體驗，展覽活動邀請到宜蘭合群農莊釀造達人，傳授豆腐乳製作秘訣，享受令人難忘的宜蘭風情。