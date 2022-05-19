男星言承旭2001年以偶像劇《流星花園》道明寺一角走紅，事隔21年，他近日在陸綜重現道明寺的造型，幾乎沒變的外型令人訝異，而飾演杉菜的女演員則是大陸女神Angelababy（楊穎），掀起熱烈討論。

言承旭最近參加大陸綜藝節目《萌探探案》，配合節目需求重新詮釋道明寺，可以看到他將頭髮梳成鳳梨頭，綁著戲裡的招牌紅色頭巾，身穿露手臂的黑色背心，無論是臉部或是身材，跟21年前幾乎沒有差別，就像搭著時光機般穿越現代，讓許多網友都看呆了，紛紛留言：「狀態太好了吧！滿滿的回憶殺」、「怎麼都沒有變啊」、「我好像在看當年的《流星花園》」、「又見言承旭鳳梨頭，一代人的青春又回來了」。

至於杉菜的角色，是由Angelababy擔任，她吹著一頭柔順的中分長直髮，穿著水藍襯衫搭配黑色窄裙，站在言承旭旁邊，即便兩人相差12歲，還是很有CP感。

45歲言承旭再扮道明寺，與33歲Angelababy站在一起無違和。（圖／微博）

言承旭近年把演藝事業轉往大陸，去年參加男團節目《披荊斬棘的哥哥》時，曾演唱《流星花園》主題曲《流星雨》讓觀眾陷入回憶殺，但言承旭坦言曾害怕道明寺伴隨來的光環，一度很想擺脫，如今心態已學會感恩和接受，也感謝道明寺這個角色，讓他能陪伴那麼多粉絲走過青春。