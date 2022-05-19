本土疫情蔓延，飯店餐廳內用客人大幅減少，營運再受波及，台中飯店業者發揮創意自救業績！台中福華大飯店直接打造雲端廚房「食尚名人號」live直播賣餐飲，繼母親節檔期業績爆棚超乎預期之後，端午節前夕把直播節目再擴大，5月20日當天，飯店要到雲林西螺福興宮出任務，將在節目中分享「粽子怎麼吃不會變胖」，同步推出直播限時快閃優惠，選購指定端粽禮盒，就能以超優惠價520元入住飯店一晚！

台中福華大飯店延續媽祖的愛與祈福平安精神，2022年攜手超過300餘年歷史的西螺福興宮太平媽，聯合推出多款高人氣熱賣的端粽禮盒，葷素多樣口味一次滿足饕客喜好。5月20日中午12點直播快閃端粽禮盒8折優惠，限時限量推出福興太平粽禮盒800元、福華經典粽禮盒999元、當日下訂選購端粽禮盒任2組，除享8折優惠外，直播加碼再以520元的價格，贈送平日雙人住宿券乙張（不含早餐），輕鬆入住飯店一晚。

台中福華表示，當日下訂選購媽祖端粽禮盒，贈太平媽祖加持的限量「太平有象 虎你平安」虎年限定護身符，具收藏意義，再加碼贈送福興宮太平媽只送不賣，年年秒殺的獨家「太平驅五毒 端午香包組」，祈願天下平安，疫情早日遠離。當天還有好友分享抽西螺福興宮獨家好禮。