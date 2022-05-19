LINE的好友名稱可由用戶本人自行修改，然而這項設計卻讓一名爸爸心碎。有男網友發文表示，無異間發現小四女兒把自己和老婆的LINE名稱，改成「腦殘人」和「雞拍人」，甚至還加了髒話諧音，讓他十分傷心，無奈求助網友「要如何跟她溝通呢？」意外掀起熱議。

原PO在臉書社團「爆廢公社」發文表示，之前買了一台平板給小學四年級的女兒玩，也順便幫她創立了LINE帳號，但今（19日）無異間看到她的LINE，竟把自己和老婆的LINE名稱改成「腦殘人」和「雞拍人（淦」。

原PO直言，夫妻倆平時都對女兒很好，養育方式也很一般，更沒有虐待她，然而看到自己的LINE名稱被修改，甚至還加了髒話諧音，讓他十分傷心，「不知道是不是她自己更改的，要如何跟她溝通呢？」

原PO貼出女兒的line視窗，無奈表示自己和老婆的名稱被改成「腦殘人」和「雞拍人（淦」。（圖／翻攝自臉書社團爆廢公社）

貼文曝光後，不到一天的時間就吸引9000多名網友按讚，並回應，「看了好吐血，要多注意她的交友、活動狀況，再改不回來，就來不及了」、「看到這個我只覺得我拳頭硬了，還是要找機會溝通一下」、「可能是叛逆期」、「教小孩學會尊重吧」，不過也有人認為不用太在意，「這只是中二的表現，而且LINE的ID本來就會改來改去的」。

另外有網友分享經驗談，「我女兒也是小四，幾乎每個禮拜都在改名字，孩子們只是覺得好玩，你可以跟她談談看」、「我哥的小孩也是小四，平時和他互動的小孩也是滿口髒話，但好好說清楚之後，他就知道這是不OK的，馬上修正。他們這個年紀其實不太知道自己說了、做了什麼，也不知道別人會因此難過或不開心，可以溝通就聊聊看吧」。