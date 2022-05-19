總統府疫情燒不停，總統府發言人張惇涵今（19）日表示，總統府新增5名確診案例，均為總統府員工。近期與總統、副總統及總統府、國安會等官員皆無接觸史。

本土疫情持續延燒，總統府也不斷傳出確診案例，總計從4月7日起，包括憲兵丶總統府員工、總統警衛室勤員及國安會員工，累計到今天已有122人染疫。

張惇涵表示，今天新增5名確診員工近期與總統、副總統及總統府、國安會等官員皆無接觸史。總統府各項業務正常運作，並持續依照防疫指引，落實相關檢疫措施及防疫工作。