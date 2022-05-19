資策會19日宣布啟動組織轉型，是自2001年來首次轉型。資策會執行長卓政宏表示，將以數位經濟、數位轉型、軟體技術、資安產業為四大主軸，新設立兩大研究院，包括「數位轉型研究院」、「軟體技術研究院」，未來將以獨立智庫以及第三方顧問的角色為轉型目標，強化法人機構應該有的貢獻。卓政宏也表示，轉型成功且做到一定的產業高度後，資策會將有機會能比照麥肯錫、Gartner等國際獨立智庫為標竿，以同等水平薪資吸引人才。

資策會成立43年，2001年，時任董事長黃河明以及執行長林逢慶，將原系統工程處改制為資訊工程研究所兼有資訊系統實驗室、整合技術實驗室以及航電交控實驗室，仍以資訊系統整合服務參與國家資訊建設。

而今年的轉型，是資策會睽違21年來首次啟動轉型。卓政宏則表示，資策會將以2025年為中期目標，新設立建構數位創新生態系為定位的「數位轉型研究院」、以研發先進軟體技術與開發方法為定位的「軟體技術研究院」。其中，「數位轉型研究院」將深耕顧問事業；「軟體技術研究院」則聚焦「厚創新」技術的研發。所謂「厚創新」，意指避免零碎的研究，而是從更宏觀前瞻的角度，去探討未來臺灣產業需要的創新軟體技術。

卓政宏表示，未來資策會將強化獨立智庫以及第三方產業顧問的角色，以長遠的角度來看，資策會是要從整體產業的生態系視角出發，須具備一定的高度，掌握產業的全貌，才能取信於整個產業，回到資策會應肩負的任務－「賦能產業轉型」及「健全產業秩序」，這才是法人機構該有的貢獻。

卓政宏也指出，組織調整之前，需要從內部治理先著手。他表示，2019年上任以來，花3年時間與會內同仁進行價值溝通，摒棄過去在接案時以獲利至上為優先考量的思維。3年下來，多數資策會同仁已有共識，接案時不再單純以財務目標為最大考量，而是思考案件執行下來可為產業帶來哪些幫助。接下來，也將設計新的內部治理規則以及新的獎懲制度，從內部治理帶動結構創新。

卓政宏說，未來轉型完成並做到一定產業高度後，也有機會可將資策會同仁薪水與國際獨立智庫切齊，以同等薪資待遇吸引優秀人才。