台灣疫情升溫持續衝擊餐飲市場，今年政策起雖未再禁止餐廳提供內用服務，但隨著染疫數字持續增加，餐廳、咖啡廳特別是美食街，人潮都呈現下滑情況。新光三越宣布，即起快速啟動多項策略，為餐飲夥伴降壓。包括：觀察近期外帶比例不斷提升，新增外帶餐點菜單、針對擔心共食增加染疫風險推出個人套餐式餐點、多人座席降載為2~4人座席及組合餐點，及強化候位功能增加接待現場顧客容留彈性。

新光三越繼2020及2021年後再度啟動，針對營運困難的餐飲專櫃，提出專屬的降租方案，期能減緩品牌的營運壓力，而App的skm eats美食外送服務也屆滿1周年，即起skm eats平台將推出一系列外送、外帶回饋活動歡慶周年，結合原有的美食訂候位，期許透過一條龍服務，讓新光三越與餐飲夥伴們持續攜手擴展業績。

新光三越也宣布，即起（5/19）起針對受疫情影響的居隔同仁提供居家關懷包，包含：快篩試劑、溫度計、口罩、酒精、漂白水、維他命、退熱貼、泡麵、餅乾等居家隔離必需物資。