北京市疾病預防控制中心副主任劉曉峰19日通報18日15時至19日15時新增本土新冠肺炎病毒感染者64例，包含確診50人、無症狀感染者14例，主要分佈在房山區25例、豐台區23例、朝陽區11例等地。當日49例與近期發生的聚集性疫情有關。均已轉至定點醫院隔離治療。

而近日北京市新增一起高校相關聚集性疫情，劉曉峰說明，大學與養老機構、福利院、工地等人員密集場所仍是疫情防控的重中之重。

據中新網引述劉曉峰指出，從4月22日至5月18日，北京市此輪疫情累計達1282例感染者，並呈現差異化分佈。其中平谷區、懷柔區無感染者報告；門頭溝區、延慶區、經開區未報告社會面篩查感染者，疫情形勢平穩；東城區、石景山區、大興區、密雲區和通州區超過10天未報告社會面篩查感染者。

另外在昌平區、順義區則超過7天未報告社會面篩查感染者；西城區、朝陽區、豐台區、海淀區和房山區5個區近7日均報告過社會面篩查感染者。