新北蘆洲有名女警長相甜美又熱愛鋼管舞蹈，最近因確診在家，竟遭人在臉書社團爆料，在當網紅拍片違反勤務紀律，甚至還被直指「賴在裡面爽」，她無奈回應，玩抖音是利用休假拍的，並非於上班時間；蘆洲分局也回應，該員服務於警備隊，工作表現正常，未有不當言行。

一名網友投稿臉書社團「靠北police」，其貼文提到「新北X州分局自以為網紅女警，放假跳鋼管是妳的自由，但上班不要拍抖音和經營IG，違反勤務紀律是否處分，原來學姐的警察初衷是不符合勤指資格但賴在裡面爽...不要破壞警察形象跟團隊氣氛」。

蕭姓女員警遭爆料者在臉書社團直指上班拍抖音、玩IG，她回應是在確診隔離期間上傳的。（翻攝自蕭女IG）

貼文一出，網友紛紛留言表示「糟了！兩性平權數位學習又要加時了」、「我想看鋼管舞的部分」、「重點是好看嗎？如果好看在派出所裡面跳我也支持」、「抖音一響，父母白養」、「要以藝術的角度去觀賞」、「哪一個」、「講那麼多證據在哪裡？影片拿出來啊！沒看過我要怎麼確定她會跳鋼管舞？」。

另外也有網友力挺該女警「學姐就是正啦，我喜歡，加油，不要理酸民」、「妳是不是羨慕人家比妳正」、「應該是嫉妒學妹比你美」、「又是一個酸葡萄！管好自己就好了！太閒了嗎？」。

蕭姓女員警遭爆料者在臉書社團直指上班拍抖音、玩IG，她回應是在確診隔離期間上傳的。（翻攝自蕭女IG）

據《ETtoday新聞雲》報導，該女警因為確診在隔離中，才在家裡玩抖音，並非「利用上班時間拍抖音」，她也提到上傳的照片是和拍照日期分開，她最後也指出若不喜歡她的影片，可以封鎖她，她還表示「學姐！我一直都知道是您在惡意中傷，但請您放過自己吧！這麼仇恨這麼計較，不難過嗎？乾脆封鎖我，讓您自己好過些」。

蘆洲分局也對此事回應，有關女警行為被PO上臉書社團一事，經了解該員服務於警備隊，工作正常未有不當言行，另外在放假期間從事正當休閒活動，並未影響勤務紀律行為，勤務除了支援勤指中心，還須擔服深夜勤，以及「性侵被害人筆錄輪值」等其他勤務，照表輪休。