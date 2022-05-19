證交所19日表示，互億（6172）上市有價證券若未在6月17日零時前，補行公告去年第三季財報，則將於6月29日起終止上市。

證交所指出，互億科技之前因未依法令期限公告申報去（110）年第三季財務報告，核有證交所營業細則第50條第1項第1款規定之情事，證交所業公告自去年11月18日起，停止其上市有價證券在證券集中交易市場買賣，至111年5月18日已屆滿6個月，核有同細則第50條之1第1項第7款應終止其有價證券上市之情事，證交所已公告該公司有價證券自6月29日起終止上市。

證交所進一步說明，另依同細則第50條之1第2項規定，經證交所公告其上市有價證券終止上市者，倘於實施日至少8個營業日（6月17日零時）前，依規定補行公告申報前開財務報告，且無同細則第49條第1項第3款暨無第50條之1第1項其他各款規定情事，並檢具相關事證向證交所申請者，得公告免除其終止上市之實施。