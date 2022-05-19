數年未蒞臨坎城影展的「阿湯哥」湯姆克魯斯，今年帶著新作《捍衛戰士：獨行俠》回歸坎城，首映紅毯上星光熠熠，如伊娃隆格里亞、凱薩琳蘭馥、艾兒芬妮等人都現身出席，甚至一度造成「紅毯塞車」的景象，可見阿湯哥的好人緣，另外不少女星在此次首映紅毯上大玩顏色，總體而言相較於開幕紅毯更加繽紛，不過在眾多紅毯禮服中艾兒芬妮和珍妮佛康納莉一柔一剛的造型脫穎而出，成為現場媒體的目光焦點。

艾兒芬妮以Armani訂製粉色禮服現身被網友封「紅毯仙女」。（路透）

珍妮佛康納莉以LV金屬緹花貼身洋裝現身，搭配俐落的包頭髮型，出席自己主演的電影首映紅毯。（美聯社）

《黑魔女》艾兒芬妮精緻的長相、出色的衣品受到不少時尚品牌歡迎，每每紅毯也都被網友盛讚，此次現身坎城紅毯，她以Armani訂製粉色禮服現身，拖曳的傘狀裙襬搭配其金色大波浪長髮，而布料上的透明珠串也增加華麗度，呈現出復古夢幻的造型，讓不少網友直稱是「紅毯仙女」;而主演《捍衛戰士2》的珍妮佛康納莉，為呈現劇中則以LV金屬緹花貼身洋裝現身，搭配俐落的包頭髮型，個性十足。

凱薩琳蘭馥以桃色禮服出席，胸前開深Ｖ露出同色系Bra增添性感元素。（路透）

非裔女演員薇拉戴維絲，以亮眼的黃色禮服現身《捍衛戰士：獨行俠》紅毯。（美聯社）

此次開幕紅毯被不少外媒評論「缺乏亮點」，不過在《捍衛》紅毯上不少女星捨棄原先的保守，以更令人印象深刻的造型現身，如伊娃隆格里亞銀色貼身禮服現身，銀色鏡面方塊拼貼的設計，搭配俐落的馬尾造型，個性十足;而在開幕紅毯上拿下不少媒體版面的的凱薩琳蘭馥，此次則換上桃色禮服，胸前開深Ｖ露出同色系Bra增添性感元素，另，非裔女演員薇拉戴維絲，以亮眼的黃色禮服現身。

凱薩琳蘭馥以桃色禮服出席，胸前開深Ｖ露出同色系Bra增添性感元素。（路透）

另外，同天上映還有茱莉安摩爾主演的《當你拯救完全世界》，近期總以Bottega Veneta 現身於鎂光燈前的她，依舊以BV 2022秋冬系列紅棕色皮質吊帶裙出席，簡約的剪裁凸顯保養得宜的身材，肩上皮革流蘇花則增加亮點，並以珠寶項鍊點綴，維持她一貫的高雅文青女神形象。