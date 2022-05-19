大陸國家主席習近平19日在金磚國家外長會晤開幕式上發表視訊致詞，指出當前百年變局和世紀疫情疊加影響，國際形勢中不穩定、不確定、不安全因素日益突出。但和平與發展的時代主題沒有變，各國人民對美好生活的追求沒有變，國際社會同舟共濟、合作共贏的歷史使命也沒有變。

習近平表示，作為國際社會積極向上、建設性力量，金磚國家應該堅定信念，直面風浪，以實際行動促進和平發展，維護公平正義，宣導民主自由，為處於動盪變革期的國際關係注入穩定性和正能量。

習近平強調，歷史和現實告知以犧牲別國安全為代價，片面追求自身安全，只會造成新的矛盾和風險。為了促進世界安危與共，前不久也提出了全球安全倡議。

他指出，金磚國家要加強政治互信和安全合作，就重大國際和地區問題密切溝通協調，照顧彼此核心利益和重大關切，相互尊重主權、安全、發展利益，反對霸權主義和強權政治，抵制冷戰思維和集團對抗，共建人類安全共同體。

習近平強調，發展是新興市場國家和發展中國家的共同任務。面對當前各種風險挑戰，加強新興市場國家和發展中國家團結合作，比以往任何時候都更為重要。五國要同更多新興市場國家和發展中國家開展對話交流，增進理解互信，拉緊合作紐帶，加深利益交融，讓合作的蛋糕越做越大，讓進步的力量越聚越強，為實現構建人類命運共同體的美好願景作出更大貢獻。