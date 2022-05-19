中國大陸去年以檢疫為由，禁止我國釋迦銷陸，為降低影響，農糧署辦理轉作輔導措施，包括轉作新興果樹山竹、酪梨、榴槤、紅毛丹等，截至4月30日已有186公頃，以更新為大目種釋迦為例，更新後今年冬果即可採收上巿。

農糧署表示，針對轉作及品種更新可分年執行，逐年調整產業結構，並請鳳梨釋迦品項服務團隊協助栽培技術指導，生產高品質安全果品，將媒合產銷通路確保銷售無虞，並滚動檢討相關成效。

農糧署表示，透過企業團購、鼓勵量販通路販售、多元行銷、各級農會協力採購、國軍監所團膳及批發市場加強販售等多元行銷措施，大幅提升國內消費量，計銷售7090公噸的鳳梨釋迦，有效穩定產銷。另同步啟動收購加工措施，共計收購1007公噸。另外，為維持鳳梨釋迦價格，已請改良場研究將多年研究的冷凍技術，無償技轉加工業者，期以加工方式提供鳳梨釋迦多元品嘗口味，吸引國內消費者購買。

農糧署說，在海外替代市場部分，結合冷鏈關鍵技術，延長果品保存期限，辦理台灣農產節及海外市場拓銷活動，加碼提供外銷獎勵措施，補助釋迦海外拓銷運費，以擴大中國大陸以外的外銷市場，除了鮮果銷往香港、越南、阿拉伯等國家外，也突破檢疫條件限制，以全果冷凍成功登陸日本，總外銷量達到4355公噸。

農委會表示，去年設定銷售目標為1萬3000公噸，統計執行1萬2452公噸，達總目標的96％。未來將持續開發其他通路、並發展各項加工技術開拓新商機。