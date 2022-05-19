相信現在做快篩檢測已成家常便飯，被桶過幾次鼻咽後痛感也漸漸麻痺。不過英國一名護理師鮑比·李(Bobby Lee)卻在某次快篩的過程上演驚險一瞬間，不慎將15公分的棉棒卡在喉嚨，最後感覺自己無法呼吸才趕緊前往醫院掛急診。

Mom undergoes emergency surgery after swallowing COVID test. https://t.co/yCb2afQVWM — 𝐊𝐂 𝐎'𝐃𝐞𝐚 𝐏𝐫𝐨𝐠𝐫𝐚𝐦 (@KCOnTheRadio) May 18, 2022

根據《每日郵報》(Daily Mail Online)17日報導，鮑比·李身為一名護理師，對於桶鼻子已經在熟悉不過。某天晚間從醫院下班後覺得身體不太舒服，便自行做了快篩，正當她將長15公分的棉棒深入嘴巴時，突然一陣噁心想吐，一個不小心插得太深棉棒直接卡在喉嚨後側。本人表示，「我試了很久都拿不出來，不曉得哪來的想法想說乾脆吞下去，說不定能順著口水往下掉。」

「我感覺快要無法呼吸了，趕緊抓了我女兒，直接開車往醫院急診室衝…」

她表示吞嚥時根本沒有異物感，但棉棒在裡頭清楚可見。新冠肺炎發生至今院方從沒遇過這樣的案例，透過內視鏡拍下棉棒的距離直逼腸子，一不小心就會刺穿它，嚴重的話連小命都可能不保。

《每日郵報》調查的數據顯示，大流行以來英國發生約3,000例因快篩檢測而受傷的意外，超過10名患者出現流鼻血和潮熱的症狀。