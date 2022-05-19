東港轉運站19日動土，將整合高墾線、公路客運、市區公車、小黃公車等12條路線，有效減緩東港交通擁擠問題。（屏縣府提供／謝佳潾屏東傳真）

東港轉運站19日動土，將整合高墾線、公路客運、市區公車、小黃公車等12條路線，有效減緩東港交通擁擠問題。（謝佳潾攝）

近年屏縣府力推交通建設，繼屏東、潮州、水門等轉運站落成後，東港轉運站也在19日動土，斥資8600萬規畫11席月台及142格機車停車格，整合高墾線、公路客運、市區公車、小黃公車等12條路線，將有效減緩東港交通擁擠問題。

東港雖是觀光大鎮，但並沒有完善的轉運站，只有屏東客運東港站，且是位在輔英醫院旁，地處鎮中心又鄰近醫院，時常造成交通大打結，多年來地方一直傳出民眾希望遷址的聲音，還曾一度討論要遷至菜市場旁的大停車場，但卻引發「塞更大」的質疑聲。

直至前年，終於捎來好消息，屏縣府成功向公路總局爭取5650萬補助經費、加上自籌款2950萬，確定要在機九用地打造鎮民期待已久的東港轉運站。縣府交旅處指出，機九用地是東港新行政中心，鄰近台17線、國3，相較屏客原址，不僅不會與汽機車搶道，還非常適合大車進出。

屏東縣長潘孟安指出，東港轉運站將規畫11席月台及142格機車停車格，並整合高墾線、公路客運、市區公車、小黃公車等12條路線，讓所有公眾運輸都進入轉運，不再與民搶道，相信啟用後能有效解決地方交通擁塞問題。

潘孟安說，東港是漁港、觀光、人文休閒等多元發展重鎮，轉運站的啟用不僅能提高居民的生活便利性，也能促進地方產業成長，因為當地方能提供更方便運用的公共運輸系統時，就能吸引更多遊客前往，期待東港轉運站能讓更多人愛上屏東的美好。

轉運站開工動土後，不少居民開心不己，林姓居民說，交通壅塞一直是東港人的無奈，東港鎮內街道不大、停車位不多，大車小車來來去去又塞又危險，而今有停車場又有轉運站，很看好之後的發展。