朝陽購置SVH-4直升機，提供學子操作訓練使用，從航空基礎教學到飛行專業培訓，都有完整課程。(朝陽科大提供)

百萬美元的飛航圓夢獎學金，獎助朝陽優秀學子，赴美接受專業飛行執照訓練，投入機師行列。圖為飛航系駕艙程序訓練教室。(長榮航空公司提供)

就讀朝陽科大航空機械系，可能要有「好好拚四年」的打算！該系為了讓學生習慣團隊合作，大一到大四都要住宿，大一晚間要上航空菁英英文課，大二、大三專業課，大四校外實習，辛苦的程度不是一般大學生能比！不過這一切都是值得的，航機系學成之後功夫帶著走，業界爭搶，受到許多家長與學子青睞。

吃苦當吃補，4年住宿拚團隊精神

航空機械系是朝陽科大航空學院最早成立的系，2019年開始招生，課程三大主軸包括航空維修、智慧機械及複合材料。比較特別的是，航機系的學生，大學四年一律住宿，這在大學中很少見，航空機械系系主任王玉城解釋：「飛機載運旅客多，維修不能出一點錯誤，因此維修飛機都是團隊工作、重視紀律，像軍隊一樣，所以要求住宿。」且住宿還有一個好處，就是晚上可以加強英文，以利銜接國外證照飛行課程；這也使得航機系學生下課時間特別晚，往往都是晚上10點半了。

辛苦的學習總會帶來甜美的果實。航機系炙手可熱，畢業後可走飛機維修、航太製造、精密機械等路線，目前台灣就有台灣飛機維修公司、長榮航太、亞洲航空、華信航空、漢翔航空工業、長異發動機公司、安博全球航太、千附精密、鐿鈦科技、拓凱實業、啟碁科技等相關合作企業。此外，目前航空機械系110學年已選送4名優秀學子分赴德國OTH大學、西班牙猛龍大學（Mondragon University）及丹麥VIA大學交換，接軌國際。

情境模擬，猶如實際搭機體驗

朝陽科大航空學院除了航空機械系之外，還有更具特色的飛行與民航人員技術系。在飛航操作模擬教室裡，朝陽飛航系學生戴上耳機、緊盯螢幕，模擬飛行的各種狀態；飛航系學子侃侃而談，表示自己的夢想就是進入航空公司，成為飛行員，而對於暑假行程也有了清楚規劃，因為朝陽提供百萬美元的「飛航圓夢獎學金」可供申請，這是由總統府國策顧問楊信博士大力支持，透過美國楊信家族基金會所贊助，飛航系每年至少獎勵6名以上優秀學生赴美接受飛行訓練，每位學生最高可獲得美金9萬元，相當於台幣270萬元的獎學金，不少飛航系學生打算爭取去美國長榮飛行學院，接受專業飛行訓練課程，翱翔天際，對未來充滿憧憬。

目前飛航系除了飛航操作模擬教室之外，也建置了駕艙程序訓練教室、飛航管理模擬教室及固定式飛航模擬器教室等，另外，預計於111學年度完工，也是最具特色的「飛航情境模擬教室」，則是實際購買除役的B747-400客機機身內裝復刻重現。為求能即時模擬，每個座位的窗戶都加裝顯像螢幕，並透過飛行模擬軟體操作下的即時影像輸出畫面呈現，加上火光、煙霧以及逃生滑梯等模擬設施，讓學子及參訪賓客都能有身歷其境、猶如實際搭機的體驗。

飛航系主任盧衍良表示，該系2021年正式招生，今年邁入第二年，教育規劃與配套都是從航空業界需求的角度設計，是針對飛行，以及飛行衍生的各種後勤專業事務而設立的科系，除了培育專業飛行員，另涵蓋飛行衍生技術所需的航空器簽派員、飛航管制員、載重平衡工程師、飛行性能分析工程師、飛行安全管理人員、模擬機工程師與機場航務員等，畢業後薪資高、出路廣，前景看好。