台南市七股區漁民楊典澔的魚塭參與台江國家生態友善棲地計畫，所生產水產品也通過台江「黑琵牌」授權。（楊典澔提供／劉秀芬台南傳真）

屏東科技大學養殖專業科系畢業的楊典澔，4年前到台南七股買地養魚養蝦，以自有品牌開創通路市場，並與七股在地青年推廣食漁教育，推廣七股觀光旅遊，去年更參加台江國家公園生態友善棲地計畫，所生產白蝦、黃錫鯛也通過台江國家公園「黑琵牌」首批授權商品。

楊典澔在屏東念書時，曾在屏東養過蝦子兩年，對當地養殖業有研究，認為在台南七股發展另有契機，因此毅然決然到七股創業，在家人支持下，在七股國聖燈塔旁買地、租地，混養起白蝦、黃錫鯛、虱目魚、石斑。

七股國聖燈塔是台灣極西點，不少遊客造訪時，都會經過楊典澔的「羽堤生態漁場」，對生態漁場的經營感到好奇。楊典澔說，他以粗放、低密度的方式養殖白蝦、黃錫鯛、虱目魚、石斑，不用抗生素、不用動物用藥，以益生菌控制水質，促進生物健康。

此外，魚塭周遭的雜草，楊典澔也用人工除草，不用除草劑，營造無汙染的養殖環境，魚塭周遭也常見鳥類棲息覓食，除了常見的大小白鷺絲、烏秋，還可以看到燕鷗、紅隼、伯勞、環頸雉；養殖水產品除有SGS檢驗，白蝦、黃錫鯛已有產銷履歷驗證，希望能給民眾最健康的產品

近年來台江國家公園攜手漁民，在黑面琵鷺度冬棲地推出生態友善棲地計畫，鼓勵漁民在每年10月至隔年4月曬坪期，魚塭連續5天維持20至30公分水位，不使用化學藥劑，不收下雜魚及不驅趕鳥類，並需配合鳥類調查工作等友善行為。

楊典澔說，他前年就得知此計畫，覺得十分有意義，去年他首次參與，雖然沒有看到黑琵造訪，但也吸引許多鳥類覓食。而台江國家公園也從參與生態友善魚塭中，選出4位漁民5件產品授權貼上「黑琵牌」商標，楊典澔的白蝦及黃錫鯛也是其中之一，讓他更有信心朝生態友善養殖的道路繼續前進。