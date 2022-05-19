南加州台裔教會槍擊案凶嫌周文偉於15日釀1死5傷。美國當地中文媒體「世界日報」18日報導，該報於16日收到周文偉寄出名為「滅獨天使日記」的7冊影印文件及隨身碟，已交給警方

「世界日報」19日刊登一張照片，可見8疊似乎是手寫的中文文件、隨身碟及一個寄件信封。該報表示，洛杉磯分社16日收到這套文件後，已委由律師林英郎交給警方處理，並且不報導其中內容。

美國「洛杉磯時報」報導，「世界日報」律師林英郎證實報社收到這些文件。他受訪時表示，包裹的郵寄標籤寫著周文偉的英文姓名（David Wenwei Chou）以及他在拉斯維加斯的住址。

林英郎說，他不認為「世界日報」有任何人已經完全讀過文件內容，他18日上午拿到這批文件，自己也還沒檢視過內容，他「正在思考我們要怎麼做」。

美國加州橘郡（Orange County）警局發言人布勞恩（Carrie Braun）18日下午透過簡訊對「洛杉磯時報」表示，當局正在調查這份郵件的相關事件，「目前尚無任何消息可提供」。