桃園市中壢區忠福里住宅區中，某建物頂樓裝有外形貌似空調的機台，夜間總發出擾人聲響令人難以入眠，附近居民多次反映，最後發現竟是基地台，民眾希望能協調拆除或遷移。對此，電信業者說明，該處為合法架設，將持續和居民溝通。

桃市議員劉曾玉春多次接獲陳情，稱該住宅區中疑有空調主機掩飾基地台，夜晚較安靜時發出聲響，影響居民睡眠，也擔心靠近住宅區，恐會影響健康。18日她會同NCC、電信業者、屋主、在地居民與立委魯明哲辦公室專員會勘，確認該為屋主同意設置且合法架設，檢測音量與電磁波也均無超標。

回憶當初裝設情況，忠福里長謝光輝說，當初施工人員稱是裝設冷氣，後來看見有白色電線接下來才發覺是基地台，雖是合法架設，卻用冷氣名義偽裝，讓里民十分氣憤，反對在此設置。

劉曾玉春也強調，此為長期狀況，居民每天被迫接受擾人聲響很委屈，且在較密集的住宅區裡，因此仍希望業者發揮敦親睦鄰精神，儘管撤除的可能性不高，她也會擇日再找人檢測，替民眾積極爭取。

對此，台灣大哥大回應，該處為依法設置之合法站點，符合相關法令標準與規範，針對民眾反映事項，公司將持續和居民溝通協調。