台東縣府教育處19日晚間緊急宣布，台東縣高級中等以下學校(含公幼)自5／23起暫停實體課程至5／27，改採線上教學，國小低年級原則上採非同步教學。私幼、非營利幼兒園、準公共化幼兒園及補習班、課照中心安親班尊重各校彈性決定，可參考前述措施彈性辦理暫停實體課程。

另國中9年級學生及高中3年級學生自5／23起停課，並於畢業典禮前1天返校。

教育處表示，依據CDC的專家意見，下星期是疫情的高峰期，希望將校園感疫風險降到最低，以保障學生健康為優先，且考量本縣的醫療負擔及多數學校停課復課又停課也造成學校教學上的困擾，因此公告最新停課措施。

教育處説明，考慮家長照顧問題，比照去年停課的模式，如家長無法請假在家照顧孩子，學校仍需承擔照顧的責任，學校老師停課期間原則上仍到校實施線上教學，如有照顧12歲以下子女的需求或有特殊原因經校長同意者可實施居家辦公；停課期間有施打疫苗的需求仍可請學生到校施打，或學校有其他情形需學生返校服務或參與活動者，經家長同意仍可到校參與學校活動。