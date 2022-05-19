疫情加速企業數位轉型腳步，亦推升雲端運算服務市場需求，在後疫時代劇變的環境下，企業的雲端部署策略更顯重要。iKala發布2022產業雲端應用趨勢大調查，整理出三大趨勢，包括混合雲及多雲布局將成企業投資重心、大數據分析成為企業「優化顧客關係」及「產品創新」之關鍵、雲端資訊安全為企業關注要點。

iKala 雲端事業群負責人吳元愷表示，疫情加快企業雲端搬遷及轉型速度、國際雲端服務商陸續在台加碼投資和建立資料中心，皆為台灣雲端市場注入強勁的成長動能。吳元愷說，iKala觀察，企業在走向多雲、混合雲部署，以強化轉型基礎、發揮數據價值的同時，也面臨企業IT環境更為複雜的挑戰。

趨勢一：多雲及混合雲布局成企業投資重心，跨雲管理成為企業重要課題

調查指出，在公有雲、混合雲及地端環境的佈局中，有69％的企業規劃在近兩年內（2022～2023）採用混合雲部署，且有意採用公有雲及混合雲的企業更高達94％，多雲及混合雲布局更為2022年度企業IT投資項目成長前三名。

採用雲端環境為企業近幾年的重要規劃，而混合雲被視為地端環境上雲的墊腳石，其架構除了具備公有雲的靈活與彈性，更能同時符合擁有地端或私有雲資料儲存需求的企業應用，即時因應跨雲地的環境部署。企業轉型投資重心逐漸從優化地端、採用單一雲端，邁入多雲及混合雲應用，而跨雲地、多雲環境的統一部署與管理將成企業重要課題。

趨勢二：零售與電商、遊戲及金融服務業大數據分析需求強勁，「優化顧客關係」及「產品創新」成關鍵應用領域

在資料量爆炸性成長下，各規模企業都致力於建立「以數據驅動決策」的營運模式，透過數據洞察優化產品創新，並能「以顧客為中心」創造更好的顧客體驗。

其中，「大數據分析」為企業選擇雲端服務的前三大主因，而在應用上，前三大領域分別為「顧客獲取及關係維繫」、「產品與服務創新」及「顧客服務及支援」。

值得注意的是，大數據分析的主要應用領域依產業而有所不同。零售與電商、遊戲業及金融服務業是預計在2022年投資大數據分析佔比較高的產業。其中，零售與電商產業將提升「獲客及顧客關係管理」、「顧客服務及支援」視為首要大數據分析應用的目標，遊戲及製造業則更傾向將大數據分析應用於產品及服務創新。

趨勢三：資安意識提升，資訊安全為企業採納雲端平台的前三大考量

面對日益險峻的網路攻擊，企業已建立「零信任」思維，資訊安全成為各產業採納雲端平台時的關鍵評估指標。iKala調查，「雲端平台安全性」、「符合公司安全政策」均為企業選擇公有雲供應商時的前三大考量要素，僅次於「總成本」。

其中，媒體與娛樂產業對於「雲端平台安全性」的需求最為顯著。隨著社群與串流平台興起、網路資訊破碎化，媒體與娛樂產業必須更謹慎維護品牌、創作者、消費者的個資、發布內容及智慧財產權，抵禦駭客入侵及資料外洩等風險。金融服務業則因其牽涉一般民眾資產，且擁有大量機敏資料，因此上至政府、下至消費者，都對其資安防護力具有高度意識和要求，在本次調查中最重視公有雲是否「符合公司安全政策」。