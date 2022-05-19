搶攻暑假旅宿旺季商機，和逸飯店台南西門館攜手高雄中山館即日起至8月30日推出「府城港都雙城遊」住房專案，9月30日前入住，雙人住宿6,699元起，消費者可以超值價格，一次體驗兩間特色飯店的渡假氛圍，首晚下榻「和逸飯店‧高雄中山館」，另一晚入住「和逸飯店‧台南西門館」，專案不需連住，旅客可彈性安排入住日期。

「府城港都雙城遊」住房專案首晚入住「和逸飯店‧高雄中山館」，提供美味早餐及30樓THE Roof餐廳下午茶，一邊享用美味餐點，一邊眺望港都高空景色。第二晚入住以親子旅宿聞名的「和逸飯店‧台南西門館」，與卡通頻道Cartoon Network合作，體驗與卡通明星「探險活寶」、「飛天小女警」及「熊熊遇見你」一起玩樂住宿，並贈送卡通頻道主題伴手禮，內容包含最受小朋友歡迎的卡通明星週邊商品，還有和逸飯店‧台南西門館與百年老店「連得堂餅舖」推出的聯名款雞蛋煎餅，烙印有COZZI字樣，每每一推出總是搶購一空，另外伴手禮也包含餅舖店內兩款人氣煎餅海苔口味及味僧口味，一次滿足旅客味蕾。

隨著疫情升溫，和逸飯店嚴陣以待、嚴格遵守政府防疫規範外，餐廳內用訂定管理措施讓客人安心用餐，座位設置隔板、以梅花座為主，自助餐點取材需全程配戴手套才可取餐，並提供外帶選擇。客房清潔更啟動了「Hello! I'm Clean」安心防疫計畫，由房務人員依指示以酒精、消毒液搭配不同布巾落實客房深度清消，完成後並依序於電話、遙控器等高頻接觸區、以及於退出客房門口時貼上Hello! I'm Clean封條，確保客房在最安全狀態提供給下一位旅客入住使用。