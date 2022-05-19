國會議員批評，美國海軍聲稱自己缺乏資金，卻未妥善管理船艦維護計畫，包括在耗資近6億美元（約新台幣180億元）的大修即將完成時，才要求退役「維克斯堡號」神盾巡洋艦（CG 69）和「托土加號」船塢登陸艦（LSD 46），以及在計畫退役「聖路易號」（LCS 19）濱海戰鬥艦的同時，還準備讓其反潛系統接受改裝等。

「美國海軍學會新聞網」（USNI News）18日報導，共和黨籍聯邦眾議員葛蘭傑（Kay Granger）表示，美國海軍聲稱缺乏足夠的運作與維護經費，藉此要求退役大量船艦，包括才剛服役沒多久的濱海戰鬥艦，但「事實並非如此」，批評該軍種未妥善管理數十億美元的維護資金，「浪費納稅人的錢」。

USNI News指出，美國海軍於先前公布的2023財年預算需求中，要求退役提康德羅加級（Ticonderoga-class）巡洋艦「維克斯堡號」和「惠德貝島級」（Whidbey Island-class）船塢登陸艦「托土加號」，但這兩艘船艦都正在接受延壽計畫，已耗資近6億美元且工程即將完成，恐在重獲新生的同時被迫退役。

另外，自由級（Freedom-class）濱海戰鬥艦「聖路易號」也在美國海軍的退役名單上，但該軍種卻仍準備於今年稍晚讓其接受改裝，修復該級艦反潛系統上的設計缺陷。

美國海軍軍令部長吉爾戴（Mike Gilday）上將先前才以自由級艦無法發揮作用為由，在國會聽證會上高聲宣布「拒絕繼續投入資金」；但葛蘭傑對此態度表示懷疑，因為該軍種幾年前才在類似場合，用「同等的熱情」呼籲國會向濱海戰鬥艦計畫提供足夠經費。