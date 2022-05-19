2022年BMW再度攜手當今最重要且最具知名度的當代藝術大師Jeff Koons一同挑戰藝術品的創作極限，THE 8 Gran Coupe四門旗艦跑車優美的流線車身線條以及極致工藝美學，經Jeff Koons之手加入了大膽前衛的普普藝術風格，鮮明跳動的色彩與狂放複雜的幾何圖型，顛覆眾人的想像，彰顯BMW匠心獨運的造車工藝以及對美學的堅持。

全球限量僅99輛的「THE 8 X JEFF KOONS」特仕車已在洛杉磯弗里茲藝術節上首次向全球觀眾展示，其中限量第99輛的「THE 8 X JEFF KOONS」更於4月6日在紐約佳士得進行慈善拍賣，最後以47.5萬美元成交。有鑑於BMW對於台灣市場的重視並在總代理汎德的極力爭取下，「THE 8 X JEFF KOONS」將於5月20日至22日舉辦的「2022年台北當代藝術博覽會」中搶先亞洲地區首度公開展出。

B汎德長期以來持續贊助國內各項藝文表演活動，而與台北當代自2019年首屆合作至今，更展現BMW總代理汎德對於表演藝術與文化創意產業的支持及重視。BMW深信，完美的藝術品源自於藝術家突破性的創意，正如同BMW不斷尋求新挑戰而茁壯成長。此次汎德特別於本屆台北當代藝術博覽會中展出2022年BMW與當代藝術家中最具指標性的人物Jeff Koons合作，打造出絕無僅有的「THE 8 X JEFF KOONS」，向眾人展現專屬於BMW前衛風格的創新設計理念。