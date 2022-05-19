據路透報導，自俄烏軍事衝突開始，伊朗對中國的原油出口急劇下降，因為北京偏愛大幅打折的俄羅斯石油，使近 4000 萬桶伊朗石油儲存在亞洲海上的油輪上並尋找買家。

據大陸官方公開資訊，2022年第1季石油進口國家的排名，從沙烏地阿拉伯進口的石油最多，高達2146萬噸；從俄羅斯進口的石油排第二，從伊拉克進口的石油排第三，分別達1905萬噸、1475萬噸；出乎意料的是還在非洲的安哥拉和南美洲的巴西進口石油。另外從和大陸關係較好的伊朗反而進口的石油並不多，只有26萬噸。

路透報導指出，從托運人的數據顯示，截至 5 月中旬，約有 20 艘運載伊朗石油的船隻在新加坡附近停泊。貿易和航運消息人士稱，一些油輪自2月以來一直停泊，但隨著越來越多的俄羅斯石油流向東部，儲存伊朗石油的數量自4月以來迅速攀升。

Kpler數據和分析公司表示，估計新加坡附近浮動儲存的伊朗石油數量從4月初的2200萬桶增加到5月中旬的3700萬桶。

與此同時，印度也增加對俄羅斯原油的購買。路透報導稱，到6月初，印度過去3個月的進口量將超過3000萬桶，是2021年全年進口量的兩倍多。